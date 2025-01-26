Спортивний лікар назвав характер травми Джоковича, через яку серб знявся з Australian Open

Колишній лідер світового рейтингу Новак Джокович (7) виклав у соцмережі X знімок МРТ травмованого лівого стегна.

За словами спортивного лікаря Дмитра Бабелюка, на знімку видно, що у серба надрив довгого привідного мʼязу.

"Це аксіальний зріз стегна. Синім обведений чотирьохголовий мʼяз стегна ("передня"), оранжевим – хамстрінги ("задня"), а зеленим – привідна група мʼязів. Темні прожилки – це сухожилля, а круг у центрі – це стегнова кістка.

Червоного стрілкою виділено підсвічену ділянку травми, що означає рідину. Світлим світиться вода, яка є у складі крові, що виділилася внаслідок травми.

Одного зрізу недостатньо щоб сказати ступінь травми, але вже по цьому фрагменті можна сказати, що у Новака надрив довгого привідного мʼязу, який дійсно завадив йому продовжити гру у фінальних стадіях турніру".

Зазначимо, що Джокович знявся з півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії, програвши перший сет німцю Александру Звєрєву (2).