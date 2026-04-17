Я не експерт, навіщо мене питають? Сабалєнка емоційно відповіла на тему війни

Перша ракетка світу Аріна Сабалєнка відверто висловилася щодо питань про війну та політику, які їй регулярно ставлять журналісти, згадавши непростий досвід під час Ролан Гаррос кількарічної давнини.

За словами тенісистки в інтервʼю Esquire. той період став для неї серйозним випробуванням, адже вона відчувала тиск і нерозуміння з боку медіа та суспільства.

"На той момент я була не згодна з тим, як люди накидалися на мене. Це був дуже складний момент. І це ж очевидно, що ніхто не хоче цієї війни, з жодної зі сторін: ні росіяни, ні білоруси, ні українці", – зазначила Сабалєнка.

Вона також підкреслила, що "не вважає себе компетентною" коментувати геополітичні питання і не розуміє, чому подібні теми адресують спортсменам.

"Я не експерт, так? Навіщо мені взагалі про це говорити? І бачити, як інші гравці говорять про такі речі й закидають це нам, ніби ми маємо до цього якесь відношення – це був божевільний і напружений момент", – додала тенісистка.

Нагадаємо, у 2023 році Аріна спробувала зробити "хід конем" під час Ролан Гаррос, заявивши, що наразі не підтримує диктаторський режим Лукашенка, який допомагає рф під час війни з Україною.

Проте згодом стало відомо, що Сабалєнка має певні відносини з Лукашенком, які почалися у 2018 році.