Колишня перша ракетка світу знялась з Australian Open через травму
Наомі Осака
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Колишня перша ракетка світу Наомі Осака (51) не змогла продовжити боротьбу на Australian Open через травму.
Про це повідомляє пресслужба змагання.
Тенісистка програла перший сет Белінді Бенчич (294) з рахунком 6:7 та відмовилась продовжувати матч.
Осака отримала травму м'язів живота, через яку вона напередодні AO-2025 вимушена була знятись з фінального матчу турніру в Окленді.
Зазначимо, що Наомі має у своєму активі сім перемог у турнірах WTA, а у 2019 році була першою ракеткою світу.
У другому колі чемпіонату Осака здолала представницю Чехії Мухову.
Окрім того, свою перемогу у парному розряді сьогодні здобула українська тенісистка Костюк.