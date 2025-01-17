Колишня перша ракетка світу знялась з Australian Open через травму

Колишня перша ракетка світу Наомі Осака (51) не змогла продовжити боротьбу на Australian Open через травму.

Про це повідомляє пресслужба змагання.

Тенісистка програла перший сет Белінді Бенчич (294) з рахунком 6:7 та відмовилась продовжувати матч.

A sad ending to a great contest.



Naomi Osaka is forced to retire against Bencic.



We wish you a speedy recovery, and we can't wait to see you back on the court soon, Naomi 💙#AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/HeWQA07Jg2 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2025

Осака отримала травму м'язів живота, через яку вона напередодні AO-2025 вимушена була знятись з фінального матчу турніру в Окленді.

Зазначимо, що Наомі має у своєму активі сім перемог у турнірах WTA, а у 2019 році була першою ракеткою світу.

У другому колі чемпіонату Осака здолала представницю Чехії Мухову.

Окрім того, свою перемогу у парному розряді сьогодні здобула українська тенісистка Костюк.