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Колишня перша ракетка світу знялась з Australian Open через травму

Володимир Максименко — 17 січня 2025, 12:20
Колишня перша ракетка світу знялась з Australian Open через травму
Наомі Осака
x.com/naomiosaka

Колишня перша ракетка світу Наомі Осака (51) не змогла продовжити боротьбу на Australian Open через травму.

Про це повідомляє пресслужба змагання.

Тенісистка програла перший сет Белінді Бенчич (294) з рахунком 6:7 та відмовилась продовжувати матч.

Осака отримала травму м'язів живота, через яку вона напередодні AO-2025 вимушена була знятись з фінального матчу турніру в Окленді.

Зазначимо, що Наомі має у своєму активі сім перемог у турнірах WTA, а у 2019 році була першою ракеткою світу.

У другому колі чемпіонату Осака здолала представницю Чехії Мухову.

Окрім того, свою перемогу у парному розряді сьогодні здобула українська тенісистка Костюк.

Наомі Осака Australian Open-2025

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