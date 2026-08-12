Чотириразова переможниця турнірів Grand Slam відмовилася від виступу на "тисячнику" в Цинциннаті

Тринадцята ракетка світу, чотириразова чемпіонка турнірів Grand Slam японка Наомі Осака знялася з турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті, який відбудеться з 13 по 23 серпня.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Напередодні Осака провела складний трисетовий матч у чвертьфіналі змагання аналогічної категорії в Торонто, в якому поступилася казахстанці Єлені Рибакіній.

Саме втомою від попередніх турнірів пояснила японка свою відмову від участі в "тисячнику" в Цинциннаті. Наомі планує поберегти сили для кращої підготовки до US Open, що стартує 30 серпня у Вашингтоні. Осака ставала переможницею американського мейджору у 2018 та 2020 роках.

Окрім японки, з представниць топ-20 світового рейтингу турнір у Цинциннаті пропустять чинна фіналістка італійка Жасмін Паоліні, чемпіонка Вімблдона чешка Кароліна Мухова, а також канадійка Вікторія Мбоко.