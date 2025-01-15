Осака вперше за 3 роки вийшла до третього кола турніру Grand Slam
Колишня перша ракетка світу і чотириразова чемпіонка турнірів Grand Slam Наомі Осака (51) обіграла чешку Кароліну Мухову (20) у другому колі Відкритого чемпіонату Австралії.
Матч тривав 1 годину 58 хвилин і завершився з рахунком 1:6, 6:1, 6:3. Осака 6 разів подала навиліт і одного разу припустилась подвійної помилки. У Мухової було 4 ейси і 4 подвійних. Наомі реалізувала 4 з 17 брейк-пойнтів, тоді як суперниця використала 2 з 6.
Осака зрівняла рахунок в очному протистоянні з чешкою – 2:2. Кароліна виграла їхній попередній матч в другому колі US Open 2024.
Australian Open-2025
Мельбурн, Австралія, хард
1/32 фіналу, жінки, одиночний розряд
Призовий фонд: $59,8 млн
15 січня
Наомі Осака (Японія) – Кароліна Мухова (Чехія, 20) 1:6, 6:1, 6:3
Осака вперше з Australian Open-2022 вийшла до третього кола мейджора. Після того турніру вона тричі програвала у першому раунді, тричі – у другому, а також встигла народити доньку.
У третьому колі японка зустрінеться з Беліндою Бенчич, яка проводить лише третій турнір основного туру після народження доньки у квітні минулого року.