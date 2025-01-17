Костюк у парному розряді вийшла у друге коло Australian Open

Українська тенісистка Марта Костюк в парі з Єленою Русе вийшла у друге коло Australian Open-2025, здолавши тандем Аява-Інгліс.

Матч тривав 1 годину 46 хвилин та завершився з рахунком 2:0 (6:4, 7:6)

В першому сеті жодна з суперниць не виконала успішних подач навиліт, проте Костюк з Русе використали один брейк-пойнт та виграли усі гейми на подачі.

Другий сет пройшов у рівній боротьбі – українка з румункою виконали чотири подачі навиліт, проте суперниці були більш точними та уникали помилок. Костюк та Русе реалізували два брейк-пойнти, що допомогло їм здобути перемогу у тай-брейку.

В наступному колі Костюк та Русе зіграють з переможницями протистояння Пера/Сантамарія – Гуо/Панова.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/32 фіналу, жінки, парний розряд

Призовий фонд: $59,8 млн

Дестені Аява (Австралія)/Меддісон Інгліс (Австралія) – Марта Костюк (Україна)/ Єлена Габріела Русе (Румунія) 0:2 (4:6, 6:7 ТБ)

Нагадаємо, що сьогодні Костюк залишила Austraian Open в одиночному розряді через поразку від Бадоси.