Надія Кіченок з японською напарницею вилетіла в першому колі турніру в Римі

Українська тенісистка Надія Кіченок разом з японкою Мію Като програли американському дуету Софія Канен — Бетані Маттек-Сендс у першому раунді парного турніру WTA 1000 в Римі.

Гра тривала 1 годину та 2 хвилини й завершилася з рахунком 6:3, 6:1.

Internazionali BNL d’Italia WTA 1000

Рим, Італія

Ґрунт

Перше коло, парний розряд

11 травня

Надія Кіченко (Україна)/Мія Като (Японія) — Софія Канен (США)/Бетані Маттек-Сендс (США) 3:6, 1:6

Нагадаємо, сестра Надії — Людмила Кіченок — разом із латвійкою Єлєною Остапенко перемогли також у першому раунді угорку Анну Бондар та іспанку Крістіну Букса.

Раніше інші українки Даяна Ястремська й Ангеліна Калініна в парі пройшли до другого раунду, розгромно обігравши росіянок.