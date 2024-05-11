Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Надія Кіченок з японською напарницею вилетіла в першому колі турніру в Римі

— 11 травня, 16:54
Надія Кіченок з японською напарницею вилетіла в першому колі турніру в Римі

Українська тенісистка Надія Кіченок разом з японкою Мію Като програли американському дуету Софія Канен — Бетані Маттек-Сендс у першому раунді парного турніру WTA 1000 в Римі.

Гра тривала 1 годину та 2 хвилини й завершилася з рахунком 6:3, 6:1.

Internazionali BNL d’Italia WTA 1000
Рим, Італія
Ґрунт
Перше коло, парний розряд
11 травня

Надія Кіченко (Україна)/Мія Като (Японія) — Софія Канен (США)/Бетані Маттек-Сендс (США) 3:6, 1:6

Нагадаємо, сестра Надії — Людмила Кіченок — разом із латвійкою Єлєною Остапенко перемогли також у першому раунді угорку Анну Бондар та іспанку Крістіну Букса.

Раніше інші українки Даяна Ястремська й Ангеліна Калініна в парі пройшли до другого раунду, розгромно обігравши росіянок.

Надія Кіченок Мію Като

Надія Кіченок

Надія Кіченок завершила шлях на парному турнірі в Мадриді
Надія Кіченок здобула перемогу на старті парного турніру в Мадриді
Надія Кіченок вилетіла від іменитих суперниць у першому колі парного турніру у Штутгарті
Сапронов розкритикував сестер Кіченок за гру у вирішальному матчі відбору на Кубок Біллі Джин Кінг
Світоліна розкритикувала суддю за помилку під час вирішального матчу у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг

Останні новини