Надія Кіченок з японською напарницею вилетіла в першому колі турніру в Римі
— 11 травня, 16:54
Українська тенісистка Надія Кіченок разом з японкою Мію Като програли американському дуету Софія Канен — Бетані Маттек-Сендс у першому раунді парного турніру WTA 1000 в Римі.
Гра тривала 1 годину та 2 хвилини й завершилася з рахунком 6:3, 6:1.
Internazionali BNL d’Italia WTA 1000
Рим, Італія
Ґрунт
Перше коло, парний розряд
11 травня
Надія Кіченко (Україна)/Мія Като (Японія) — Софія Канен (США)/Бетані Маттек-Сендс (США) 3:6, 1:6
Нагадаємо, сестра Надії — Людмила Кіченок — разом із латвійкою Єлєною Остапенко перемогли також у першому раунді угорку Анну Бондар та іспанку Крістіну Букса.
Раніше інші українки Даяна Ястремська й Ангеліна Калініна в парі пройшли до другого раунду, розгромно обігравши росіянок.