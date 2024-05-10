Калініна та Ястремська не залишили шансів росіянкам на парному турнірі в Римі

Українські тенісистки Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна обіграли росіянок Катерину Александрову та Яну Сізікову в першому раунді парного турніру WTA 1000 в Римі.

Поєдинок завершвся з рахунком 6:0, 6:3. У першому сеті Ангеліна та Даяна не віддали суперницям жодного гейму. У другій партії українки швидко здобули брейк та довели матч до перемоги.

Наступні суперниці українок визначаться у матчі Керолайн Доулгайд/Дезіре Кравчик — Слоан Стівенc/Маркета Вондроушова.

Internazionali BNL d’Italia WTA 1000

Рим, Італія

Ґрунт

Перше коло, парний розряд

9 травня

Даяна Ястремська/Ангеліна Калініна – Катерина Александрова/Яна Сізікова 6:0, 6:3

Додамо, що інша українка Надія Кіченок у дуеті з Мію Като з Японії зустрінеться з американками Софією Кенін та Беттані Маттек-Сандс. А її сестра, Людмила Кіченок, разом із Єленою Остапенко з Латвії зіграють проти пари Анна Бондар/Кристина Букса.

Раніше Ястремська дізналась свою суперницю в межах одиночного розряду. Зі свого боку Калініна зіграє проти ще однієї українки Лесі Цуренко.