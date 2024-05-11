Людмила Кіченок легко пройшла до другого раунду парного турніру в Римі

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з латвійкою Єлєною Остапенко (10) перемогли Анну Бондар з Угорщини та Крістіну Букса з Іспанії в першому раунді парного турніру WTA 1000 в Римі.

Поєдинок тривав 50 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 6:0. Українка та латвійка віддали суперницям лише один гейм в матчі.

У другому колі дует зустрінеться з парою Лейла Фернандес (Канада)/Аранча Рус (Нідерланди).

Internazionali BNL d’Italia WTA 1000 Рим, Італія Ґрунт Перше коло, парний розряд 11 травня Людмила Кіченок (Україна)/Єлєна Остапенко (Латвія) — Анна Бондар (Угорщини)/Крістіна Букса (Іспанія) 6:1, 6:0



Зазначимо, що сестра Людмили, Надія Кіченок, у дуеті з Мію Като з Японії поступилась в першому раунді американкам Софії Кенін та Беттані Маттек-Сандс.

Раніше інші українки Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна пройшли до другого раунду, розгромно обігравши росіянок.