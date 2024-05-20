Надія Кіченок поступилась у першому колі парного розряду турніру в Страсбурзі
Українка Надія Кіченок та японка Мію Като поступились дуету Ена Шібахара (Японія) / Ван Сіньюй (Китай) у першому колі парного розряду турніру WTA 500 у Страсбурзі (Франція).
Матч тривав 1 годину 10 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:2. Українка та японка жодного разу не подали навиліт, допустили 2 подвійні помилки та використали 1 з 3 брейк-пойнтів.
Для Кіченок та Като це був четвертий спільний поєдинок у цьому році та третя поразка підряд.
Internationaux de Strasbourg - WTA 500
Страсбург, Франція
ґрунт
Призовий фонд - $922,573
Парний розряд, перше коло
20 травня
Ені Шібахарі/ Ван Сіньюй (Японія/ Китай) — Надія Кіченок/ Мію Като (Україна/ Японія) 6:4, 6:2
Напередодні завершила свій виступ у Страсбурзі Людмила Кіченок, сестра Надії грала в парі з Сюко Аоямою з Японії.
Раніше ми повідомляли про успіхи українських тенісисток в індивідуальному розряді турніру. Еліна Світоліна обіграла француженку Діан Паррі в першому колі, а Ангеліна Калініна на старті перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову.