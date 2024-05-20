Надія Кіченок поступилась у першому колі парного розряду турніру в Страсбурзі

Українка Надія Кіченок та японка Мію Като поступились дуету Ена Шібахара (Японія) / Ван Сіньюй (Китай) у першому колі парного розряду турніру WTA 500 у Страсбурзі (Франція).

Матч тривав 1 годину 10 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:2. Українка та японка жодного разу не подали навиліт, допустили 2 подвійні помилки та використали 1 з 3 брейк-пойнтів.

Для Кіченок та Като це був четвертий спільний поєдинок у цьому році та третя поразка підряд.

Internationaux de Strasbourg - WTA 500

Страсбург, Франція

ґрунт

Призовий фонд - $922,573

Парний розряд, перше коло

20 травня

Ені Шібахарі/ Ван Сіньюй (Японія/ Китай) — Надія Кіченок/ Мію Като (Україна/ Японія) 6:4, 6:2

Напередодні завершила свій виступ у Страсбурзі Людмила Кіченок, сестра Надії грала в парі з Сюко Аоямою з Японії.

Раніше ми повідомляли про успіхи українських тенісисток в індивідуальному розряді турніру. Еліна Світоліна обіграла француженку Діан Паррі в першому колі, а Ангеліна Калініна на старті перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову.