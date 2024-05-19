Калініна здолала росіянку на старті турніру у Франції

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (31) обіграла росіянку Анастасію Павлюченкову (21) на турнірі WTA 500 у Страсбурзі (Франція)

Матч тривав 2 години 29 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 3:6, 6:4. Українка 4 рази подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 7 з 20 брейк-пойнтів.

У наступному колі Ангеліна проти Маркети Вондроушової з Чехії.

Internationaux de Strasbourg - WTA 500

Страсбург, Франція

ґрунт

Призовий фонд - $922,573

Перше коло, 19 травня

Ангеліна Калініна (Україна) — Анастасія Павлюченкова (-) 6:3, 3:6, 6:4

Напередодні перша ракетка світу Іга Швьонтек здолала білоруску Аріну Соболенко (2) у фіналі турніру WTA 1000 в Римі.