Калініна здолала росіянку на старті турніру у Франції
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (31) обіграла росіянку Анастасію Павлюченкову (21) на турнірі WTA 500 у Страсбурзі (Франція)
Матч тривав 2 години 29 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 3:6, 6:4. Українка 4 рази подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 7 з 20 брейк-пойнтів.
У наступному колі Ангеліна проти Маркети Вондроушової з Чехії.
Internationaux de Strasbourg - WTA 500
Страсбург, Франція
ґрунт
Призовий фонд - $922,573
Перше коло, 19 травня
Ангеліна Калініна (Україна) — Анастасія Павлюченкова (-) 6:3, 3:6, 6:4
Напередодні перша ракетка світу Іга Швьонтек здолала білоруску Аріну Соболенко (2) у фіналі турніру WTA 1000 в Римі.