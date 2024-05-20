Людмила Кіченок програла на старті парного розряду турніру в Страсбурзі
Українська тенісистка Людмила Кіченок в парі з японкою Сюко Аоямою поступились тандему Ейжи Мухаммад (США) та Альділі Сутджіаді (Індонезія) в першому раунді парного розряду турніру WTA 500 у Страсбурзі (Франція).
Поєдинок тривав 1 годину 42 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 7:6 (2).
Зазначимо, що наступною суперницею американки та індонезійки може стати сестра Людмили, Надія Кіченок. Українка в парі з ще одною японкою Мію Като зустрінеться з Єною Шибахарою та Ван Сінь Ю.
Internationaux de Strasbourg - WTA 500
Страсбург, Франція
ґрунт
Призовий фонд - $922,573
Парний розряд, перше коло
20 травня
Ейжа Мухаммад (США)/Альділа Сутджіаді (Індонезія) — Людмила Кіченок (Україна)/Сюко Аояма (Японія) 6:4, 7:6 (2)
Раніше ми повідомляли про успіхи українських тенісисток в індивідуальному розряді турніру. Еліна Світоліна обіграла француженку Діан Паррі в першому колі, а Ангеліна Калініна на старті перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову.