Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Людмила Кіченок програла на старті парного розряду турніру в Страсбурзі

Владислав Уткін — 20 травня, 17:30
Людмила Кіченок програла на старті парного розряду турніру в Страсбурзі

Українська тенісистка Людмила Кіченок в парі з японкою Сюко Аоямою поступились тандему Ейжи Мухаммад (США) та Альділі Сутджіаді (Індонезія) в першому раунді парного розряду турніру WTA 500 у Страсбурзі (Франція).

Поєдинок тривав 1 годину 42 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 7:6 (2).

Зазначимо, що наступною суперницею американки та індонезійки може стати сестра Людмили, Надія Кіченок. Українка в парі з ще одною японкою Мію Като зустрінеться з Єною Шибахарою та Ван Сінь Ю.

Internationaux de Strasbourg - WTA 500
Страсбург, Франція
ґрунт
Призовий фонд - $922,573
Парний розряд, перше коло
20 травня

Ейжа Мухаммад (США)/Альділа Сутджіаді (Індонезія) — Людмила Кіченок (Україна)/Сюко Аояма (Японія) 6:4, 7:6 (2)

Раніше ми повідомляли про успіхи українських тенісисток в індивідуальному розряді турніру. Еліна Світоліна обіграла француженку Діан Паррі в першому колі, а Ангеліна Калініна на старті перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову.

Читайте також :
Знову італієць Лука: Джавакян, слідом за Крутих, не зміг потрапити в основну сітку Челленджера в Аугсбургу
Internationaux de Strasbourg WTA Людмила Кіченок

Internationaux de Strasbourg

Світоліна виграла 15-й титул WTA
Фінал турніру в Страсбурзі між Світоліною та Рибакіною перенесений через дощ
Ястремська пробилася в парний півфінал турніру в Страсбурзі
Ястремська - Ферро: онлайн-трансляція
Костюк пробилася у чвертьфінал турніру в Страсбурзі

Останні новини