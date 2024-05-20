Людмила Кіченок програла на старті парного розряду турніру в Страсбурзі

Українська тенісистка Людмила Кіченок в парі з японкою Сюко Аоямою поступились тандему Ейжи Мухаммад (США) та Альділі Сутджіаді (Індонезія) в першому раунді парного розряду турніру WTA 500 у Страсбурзі (Франція).

Поєдинок тривав 1 годину 42 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 7:6 (2).

Зазначимо, що наступною суперницею американки та індонезійки може стати сестра Людмили, Надія Кіченок. Українка в парі з ще одною японкою Мію Като зустрінеться з Єною Шибахарою та Ван Сінь Ю.

Internationaux de Strasbourg - WTA 500

Страсбург, Франція

ґрунт

Призовий фонд - $922,573

Парний розряд, перше коло

20 травня

Ейжа Мухаммад (США)/Альділа Сутджіаді (Індонезія) — Людмила Кіченок (Україна)/Сюко Аояма (Японія) 6:4, 7:6 (2)

Раніше ми повідомляли про успіхи українських тенісисток в індивідуальному розряді турніру. Еліна Світоліна обіграла француженку Діан Паррі в першому колі, а Ангеліна Калініна на старті перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову.