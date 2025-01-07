Надія Кіченок залишила парний турнір у Аделаїді

Українська тенісистка Надія Кіченок в парі з представницею Канади Лейлою Фернандес програла американо-мексиканському тандему Кравчик/Олмос та залишила турнір в Аделаїді.

Матч тривав 1 годину 14 хвилин, за які тенісистки не виконали жодної подачі навиліт, а Кіченок з Фернандес припустились двох подвійних помилок.

Суперниці українки використали три брейк-пойнти, в той час, як пара Надії та Лейли не виграли жодного гейму на прийомі.

Adelaide International – WTA 500

Аделаїда, Австралія, хард

Призовий фонд – $1,064,510

Парний розряд

1/8 фіналу, 7 січня

Лейла Фернандес/Надія Кіченок (Канада/Україна) – Дезері Кравчик/Джуліана Олмос (США/Мексика) 1:6, 4:6



