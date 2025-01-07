Надія Кіченок залишила парний турнір у Аделаїді
Надія Кіченок
instagram.com/nadiakichenok
Українська тенісистка Надія Кіченок в парі з представницею Канади Лейлою Фернандес програла американо-мексиканському тандему Кравчик/Олмос та залишила турнір в Аделаїді.
Матч тривав 1 годину 14 хвилин, за які тенісистки не виконали жодної подачі навиліт, а Кіченок з Фернандес припустились двох подвійних помилок.
Суперниці українки використали три брейк-пойнти, в той час, як пара Надії та Лейли не виграли жодного гейму на прийомі.
Adelaide International – WTA 500
Аделаїда, Австралія, хард
Призовий фонд – $1,064,510
Парний розряд
1/8 фіналу, 7 січня
Лейла Фернандес/Надія Кіченок (Канада/Україна) – Дезері Кравчик/Джуліана Олмос (США/Мексика) 1:6, 4:6
Нагадаємо, раніше сестра Надії Людмила поступилась на старті парного турніру в Аделаїді та на турнірі WTA 500 у Брісбені