Людмила Кіченок залишила парний турнір у Брісбені на стадії чвертьфіналу
Людмила Кіченок
Людмила Кіченок у парі з Хао-Чін Чань залишила парний WTA 500 у Брісбені.
Тандем української та тайванської тенісисток звів перший сет у тай-брейк, який в напруженій боротьбі виграли Прісцилла Хо та Анна Калінская.
Другий сет залишився повністю за суперницями Кіченок – рахунок 2:6 зафіксував виліт українки з турніру. Матч тривав 1 годину та 25 хвилин.
Дует Чань/Кіченок здійснив одну подачу навиліт, допустив п'ять подвійних помилок та відіграв сім брейк-пойнтів.
WTA 500
Брісбен, Австралія
Жінки, парний розряд, 1/4 фіналу, хард
Призовий фонд – $922,573
2 січня
Людмила Кіченок(Україна)/Хао-Чінь Чань – Прісцилла Хо (Австралія)/Анна Калінская 6:7 (4:7 тай-брейк), 2:6
Нагадаємо, що раніше з парного турніру WTA 500 вилетіла Надія Кіченок.