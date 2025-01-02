Людмила Кіченок залишила парний турнір у Брісбені на стадії чвертьфіналу

Людмила Кіченок у парі з Хао-Чін Чань залишила парний WTA 500 у Брісбені.

Тандем української та тайванської тенісисток звів перший сет у тай-брейк, який в напруженій боротьбі виграли Прісцилла Хо та Анна Калінская.

Другий сет залишився повністю за суперницями Кіченок – рахунок 2:6 зафіксував виліт українки з турніру. Матч тривав 1 годину та 25 хвилин.

Дует Чань/Кіченок здійснив одну подачу навиліт, допустив п'ять подвійних помилок та відіграв сім брейк-пойнтів.

WTA 500

Брісбен, Австралія

Жінки, парний розряд, 1/4 фіналу, хард

Призовий фонд – $922,573

2 січня

Людмила Кіченок(Україна)/Хао-Чінь Чань – Прісцилла Хо (Австралія)/Анна Калінская 6:7 (4:7 тай-брейк), 2:6

Нагадаємо, що раніше з парного турніру WTA 500 вилетіла Надія Кіченок.