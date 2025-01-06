Кіченок та Чжань зазнали поразки на старті парного турніру в Аделаїді

Українська тенісистка Людмила Кіченок в парі з представницею Тайваня Чжань Хаоцін зазнала поразки від бразилійки Беатріс Хаддад Маї та німкені Лаури Зігемунд в першому колі парного турніру WTA 500 в Аделаїді.

Зустріч тривала 1 годину 12 хвилин і завершилася у двох сетах 6:4, 6:0. Українсько-тайванська пара не виконала жодної подачі навиліт, зробила три подвійні помилки та реалізувала 1 з 3 брейкпойнтів.

Adelaide International – WTA 500

Аделаїда, Австралія, хард

Призовий фонд – $1,064,510

Парний розряд

Перше коло, 6 січня

Беатріс Хаддад Мая/Лаура Зігемунд (Бразилія/Німеччина) – Людмила Кіченок/Чжань Хаоцін (Україна/Тайвань) 6:4, 6:0

Раніше Кіченок та Чжань поступилися на турнірі WTA 500 у Брісбені на стадії чвертьфіналу.

На початку грудня стало відомо, що Людмила Кіченок припинила виступи у парному розряді з представницею Латвії Оленою Остапенко.

Разом вони виграли 5 титулів WTA і ще чотири рази зіграли у фіналах. Серед найбільших успіхів пари титул US Open-2024 і фінал Australian Open-2024, а також перемога на змаганнях WTA 1000 у Цинциннаті. Кіченок та Остапенко двічі кваліфікувалися на Підсумковий чемпіонат WTA (2022, 2024).