Надія Кіченок вилетіла з US Open у змішаному розряді

Українська тенісистка Надія Кіченок та її напарник Юго Ні (Монако) зазнали поразки від американців Тейлор Таунсенд і Дональда Янга в другому колі змішаного розряду US Open-2024.

Матч завершився з рахунком 5:7, 4:6.

Американський дует виконав 9 подач навиліт, а Кіченок та Ні зробили 5 ейсів. Також Таунсенд і Янг були кращими за кількістю віннерсів (30:13).

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, змішаний розряд

Призовий фонд — 75 млн доларів

Друге коло, 1 вересня





Тейлор Таунсенд/Дональд Янг (США) — Надія Кіченок (Україна)/Юго Ні (Монако) 7:5, 6:4

Відтак Надія Кіченок завершила виступи на US Open-2024. Нагадаємо, у парному розряді вона поступилася вже в першому колі. 30-річна тенісистка розповіла, що нещодавно в неї прямо на корті сталася панічна атака.