Надія Кіченок вилетіла з US Open у змішаному розряді
Getty Images
Українська тенісистка Надія Кіченок та її напарник Юго Ні (Монако) зазнали поразки від американців Тейлор Таунсенд і Дональда Янга в другому колі змішаного розряду US Open-2024.
Матч завершився з рахунком 5:7, 4:6.
Американський дует виконав 9 подач навиліт, а Кіченок та Ні зробили 5 ейсів. Також Таунсенд і Янг були кращими за кількістю віннерсів (30:13).
US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, змішаний розряд
Призовий фонд — 75 млн доларів
Друге коло, 1 вересня
Тейлор Таунсенд/Дональд Янг (США) — Надія Кіченок (Україна)/Юго Ні (Монако) 7:5, 6:4
Відтак Надія Кіченок завершила виступи на US Open-2024. Нагадаємо, у парному розряді вона поступилася вже в першому колі. 30-річна тенісистка розповіла, що нещодавно в неї прямо на корті сталася панічна атака.