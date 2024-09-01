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Надія Кіченок вилетіла з US Open у змішаному розряді

Ігор Чернявський — 1 вересня, 08:02
Надія Кіченок вилетіла з US Open у змішаному розряді
Getty Images

Українська тенісистка Надія Кіченок та її напарник Юго Ні (Монако) зазнали поразки від американців Тейлор Таунсенд і Дональда Янга в другому колі змішаного розряду US Open-2024.

Матч завершився з рахунком 5:7, 4:6.

Американський дует виконав 9 подач навиліт, а Кіченок та Ні зробили 5 ейсів. Також Таунсенд і Янг були кращими за кількістю віннерсів (30:13).

US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, змішаний розряд
Призовий фонд — 75 млн доларів
Друге коло, 1 вересня

Тейлор Таунсенд/Дональд Янг (США) — Надія Кіченок (Україна)/Юго Ні (Монако) 7:5, 6:4

Відтак Надія Кіченок завершила виступи на US Open-2024. Нагадаємо, у парному розряді вона поступилася вже в першому колі. 30-річна тенісистка розповіла, що нещодавно в неї прямо на корті сталася панічна атака.

Надія Кіченок US Open-2024

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