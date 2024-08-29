Надія Кіченок завершила виступи на US Open-2024

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з угоркою Тімеєю Бабош зазнала поразки у першому колі US Open-2024 від американок Софії Кенін та Беттані Маттек-Сендс.

Матч тривав 1 годину 16 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 4:6. Пара українки 4 рази подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та не мала брейк-пойнтів.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, парний розряд

Призовий фонд — 75 млн доларів

Перше коло, 28 серпня

Софія Кенін (США)/Беттані Маттек-Сендс (США) — Надія Кіченок (Україна)/Тімея Бабош (Угорщина) 6:1, 6:4

Зазначимо, що Людмила Кіченко у парі з латвійкою Оленою Остапенко пройшли до другого раунду.