Надія Кіченок завершила виступи на US Open-2024
Надія Кіченок (ліворуч)
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Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з угоркою Тімеєю Бабош зазнала поразки у першому колі US Open-2024 від американок Софії Кенін та Беттані Маттек-Сендс.
Матч тривав 1 годину 16 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 4:6. Пара українки 4 рази подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та не мала брейк-пойнтів.
US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, парний розряд
Призовий фонд — 75 млн доларів
Перше коло, 28 серпня
Софія Кенін (США)/Беттані Маттек-Сендс (США) — Надія Кіченок (Україна)/Тімея Бабош (Угорщина) 6:1, 6:4
Зазначимо, що Людмила Кіченко у парі з латвійкою Оленою Остапенко пройшли до другого раунду.