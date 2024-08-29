Надія Кіченок: У Берліні в мене була панічна атака прямо на корті

Українська тенісистка Надія Кіченок нещодавно пережила панічну атаку просто на корті.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Tribuna.com.

"Так, перед іграми стежу за новинами з України. Намагаємося, щоб це не впливало. Це як обманювати себе небагато, але воно впливає. На Вімблдоні теж був такий важкий день, коли до Охматдиту потрапила ракета. Це дуже важко.

У деякі дні, буду чесною, не читаю, тому що коли у самої є багато чого… Я розлучилася цього року. У мене ось у Берліні відбулася панічна атака – вперше прямо на корті. Мені рекомендували трохи зменшити потік інформації.

Усі це розуміють, бо це наша реальність, новини, що відбуваються, але мені потрібно було думати трохи про себе цього року, тому не щодня я читала новини", — сказала Кіченок.