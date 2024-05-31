Сестри Кіченок та Ястремська зіграють матчі на Roland Garros

У п'ятницю, 31 травня, на кортах Ролан Гаррос виступлять три представниці України.

Свій матч третього кола в одиночному розряді проведе Даяна Ястремська.

Також у першому колі парного розряду дограє Надія Кіченок. Її матч був перерваний у першому сеті за рахунку 5:2 на користь пари українки.

Крім того, також у першому колі парного розряду зіграє Людмила Кіченок.

Розклад матчів українок 31 травня

11:00. Надія Кіченок (46, Україна)/Мію Като (37, Японія) — Дар'я Севілл (107, Австралія)/Айла Томлянович (517, Австралія). Корт №3, перший запуск.

Раніше не зустрічалися.

13:00. Даяна Ястремська (32, Україна) — Коко Гауфф (3, США). Корт Філіппа Шатріє, перший запуск.

В очному протистоянні рахунок 1:0 на користь громадянки США.

17:00*. Людмила Кіченок (15, Україна)/Альона Остапенко 18, (Латвія) — Ешлін Крюгер (81, США)/Слоан Стівенс (91, США). Корт №3, п'ятий запуск.

Раніше не зустрічалися.

* — орієнтовний час.

Напередодні Ястремська розповіла про вплив дощової погоди на її виступ на Roland Garros-2024.