Надаль: Джокович завжди підштовхував мене до межі можливостей

Іспанський тенісист Рафаель Надаль вважає, що суперництво з Новаком Джоковичем допомогло йому розширити свої межі як професійного гравця.

Слова Надаля наводить DAZN.

"Ми грали багато разів. Нам не потрібно грати знову, Але я завжди радий зустрітися з ним. Це великий виклик, він великий суперник. Він гравець, який завжди підштовхував мене на найвищому рівні, на межі можливостей. Я думаю, що це те саме почуття, яке ми відчуваємо один до одного зараз.

Ми обидва, і Роджер Федерер теж, підштовхуємо себе до наступного рівня, тому що нам потрібно постійно вдосконалюватися, щоб продовжувати змагатися на тому рівні, який нам потрібен. У цьому і є вся принадність спорту. Я завжди маю чітку мету і рішучість бути кращим, кращим і кращим.

Маючи перед собою сильних суперників, це дає тобі більш чітку перспективу щодо того, як ти маєш це зробити".

Наразі обоє грають на виставковому турнірі в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Вони не можуть зустрітися раніше фіналу.

10 жовтня Надаль повідомив, що Кубок Девіса стане його останнім турніром. "Король грунту" виграв 22 турніри Grand Slam (з яких 14 – Ролан Гаррос) – лише у серба Новака Джоковича більше.