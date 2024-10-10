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Надаль оголосив про завершення кар'єри

Володимир Клепач — 10 жовтня, 12:41
Надаль оголосив про завершення кар'єри
Рафаель Надаль
Getty images

Відомий іспанський тенісист Рафаель Надаль оголосив про завершення кар'єри. Рафа повідомив, що Кубок Девіса стане його останнім турніром.

Змагання відбудуться в Малазі з 19 по 24 листопада.

"У цьому житті у всього є початок і кінець. І я думаю, що зараз дуже вдалий час завершити кар'єру, яка була довгою і набагато успішнішою, ніж я міг собі уявити", – повідомив Надаль.
Іспанський тенісист завершує кар'єру у віці 38 років, вигравши 22 турніри Grand Slam, 14 разів Ролан Гаррос, будучи дворазовим олімпійським чемпіоном і першою ракеткою світу. Впродовж 23 років кар'єри він здобув 92 титули ATP.

Літом Надаль виступив на Олімпійських іграх 2024 у Парижі. В одиночному розряді він програв Новаку Джоковичу в 2-му раунді, а в парному разом з Карлосом Алькарасом зумів дістатися чвертьфіналу. Після цього Рафа на корт не виходив.

Рафаель Надаль

Рафаель Надаль

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