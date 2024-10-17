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Сіннер і Алькарас впевнено виграли перші матчі на виставковому турнірі Six Kings Slam

Володимир Клепач — 17 жовтня, 10:16
Сіннер і Алькарас впевнено виграли перші матчі на виставковому турнірі Six Kings Slam
Руне і Алькарас
Getty Images

Відбулися перші матчі на виставковому турнірі в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Перша ракетка світу Яннік Сіннер легко обіграв "нейтрального" тенісиста Даніїла Медведєва.

Карлос Алькарас здобув перемогу над Хольгером Руне з Данії.

Six Kings Slam – виставковий турнір
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард
Чвертьфінали, 16 жовтня
Яннік Сіннер (Італія) – Даніїл Медведєв (-) 6:0, 6:3
Карлос Алькарас (Іспанія) – Хольгер Руне (Данія) 6:4, 6:2

У першому півфіналі Яннік Сіннер зіграє з Новаком Джоковичем. Потім Карлос Алькарас зустрінеться з Рафаелем Надалем, який завершить кар'єру після листопадового фіналу Кубка Девіса.

Переможець цих змагань отримає 6 млн. доларів США призових. Кожен учасник турніру гарантовано отримає від організаторів 1,5 млн. доларів США.

Раніше Сіннер уже забезпечив собі статус першої ракетки світу за результатами сезону.

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