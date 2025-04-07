Чоловік Світоліної встановив цікаве досягнення на Мастерсі в Монте-Карло

38-річний Гаель Монфіс (44) у трьох сетах переміг угорця Фабіана Марожана (81) у першому колі турніру серії АТР 1000 у Монте-Карло. Француз став найстаршим тенісистом в історії, хто виграв матч в основній сітці змагання у Монако після програшу першого сету.

Про це повідомляє статистичний портал OptaAce.

Матч тривав 1 годину 43 хвилини і завершився з рахунком 4:6, 6:1, 6:1 на користь Монфіса.

Як відомо, Гаель є чоловіком першої ракетки України Еліни Світоліної.

Відеоогляд матчу

За гру Монфіс 4 рази подав навиліт, зробив 3 подвійні помилки та 5 брейків. Його суперник виконав 2 ейси, 3 рази помилився на подачі та зробив 1 брейк.

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Монте-Карло, Монако, грунт

Призовий фонд: €6,832,435

Перше коло, 7 квітня

Гаель Монфіс (Франція) – Фабіан Марожан (Угорщина) 4:6, 6:1, 6:1

Це була третя зустріч суперників, француз здобув другу перемогу. У наступному колі змагань він зіграє з росіянином Андрєєм Рубльовим (9).

Нагадаємо, що серб Новак Джокович встановив інший рекорд змагань у Монте-Карло.