Чоловік Світоліної встановив цікаве досягнення на Мастерсі в Монте-Карло
38-річний Гаель Монфіс (44) у трьох сетах переміг угорця Фабіана Марожана (81) у першому колі турніру серії АТР 1000 у Монте-Карло. Француз став найстаршим тенісистом в історії, хто виграв матч в основній сітці змагання у Монако після програшу першого сету.
Про це повідомляє статистичний портал OptaAce.
Матч тривав 1 годину 43 хвилини і завершився з рахунком 4:6, 6:1, 6:1 на користь Монфіса.
Як відомо, Гаель є чоловіком першої ракетки України Еліни Світоліної.
Відеоогляд матчу
За гру Монфіс 4 рази подав навиліт, зробив 3 подвійні помилки та 5 брейків. Його суперник виконав 2 ейси, 3 рази помилився на подачі та зробив 1 брейк.
Гаель Монфіс (Франція) – Фабіан Марожан (Угорщина) 4:6, 6:1, 6:1
Це була третя зустріч суперників, француз здобув другу перемогу. У наступному колі змагань він зіграє з росіянином Андрєєм Рубльовим (9).
Нагадаємо, що серб Новак Джокович встановив інший рекорд змагань у Монте-Карло.