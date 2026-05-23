Визначилася чемпіонка турніру серії WTA 500 у Страсбурзі
Американська тенісистка Емма Наварро (39) стала чемпіонкою турніру серії WTA 500 у французькому Страсбурзі. У фінальному матчі вона обіграла першу сіяну канадійку Вікторію Мбоко (9).
Гра тривала 2 години 21 хвилину і завершилася з рахунком 6:0, 5:7, 6:2.
Internationaux le Strasbourg – WTA 500
Страсбург, Франція, ґрунт
Призовий фонд: $1,049,083
Фінал, 23 травня
Емма Наварро (США) – Вікторія Мбоко (Канада) 6:0, 5:7, 6:2
Суперниці раніше не зустрічалися. Наварро здобула свій третій титул за час виступів у Турі, причому лише перший – на грунті. Наступним турніром для обох тенісисток стане Ролан Гаррос.
Нагадаємо, що у Страсбурзі виступала українка Олександра Олійникова (66), яка знялася в матчі другого кола проти чешки Марі Боузкової (27) через пошкодження стегна.