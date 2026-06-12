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Мбоко розкрила подробиці своєї травми, отриманої на турнірі WTA 500

Микола Літвінов — 12 червня 2026, 20:33
Мбоко розкрила подробиці своєї травми, отриманої на турнірі WTA 500
Вікторія Мбоко
Getty images

19-річна канадська тенісистка Вікторія Мбоко поділилася подробицями травми, яку вона отримала під час другого сету стартової гри в одиночному розряді турніру серії WTA 500 проти представниці Чехії Кароліни Плішкової.

Про це вона розповіла у власному Інстаграмі.

"Привіт усім! Я хотіла би коротко розповісти про те, що сталося за останні 36 годин. На жаль, внаслідок падіння в середу я отримала травму медіального колатерального зв'язка лівого коліна, що, на жаль, означає, що я пропущу решту сезону на траві. Це, на жаль, стосується й Вімблдону – турніру, на участь у якому я так чекала цього року.

Я отримую найкращу медичну допомогу, і моя команда та я зосереджені на тому, щоб я якомога швидше повернулася на корт. Дякую всім, хто зв'язався зі мною та надіслав повідомлення з підтримкою, я дуже вдячна вам усім!

Наостанок, дякую Серені Вільямс за те, що надала мені цю неймовірну можливість грати разом з тобою. Я так багато навчилася від тебе і дуже шкодую, що наш турнір закінчився передчасно, але сподіваюся, що ми зможемо знову зіграти разом найближчим часом і завершити те, що почали".

Вікторія пошкодила ліве коліно під час другого сету стартової гри в одиночному розряді проти чешки Кароліни Плішкової. Той матч вона не зуміла завершити, через що знялась і з парного турніру.

В ньому Мбоко виступала разом із легендарною Сереною Вільямс. У першому матчі для американки за майже чотири роки вони здобули перемогу над третіми сіяними Ніколь Меліхар-Мартінес / Ерін Раутліфф.

Представницю Канади в основній сітці замінить Дар'я Відманова. Вімблдон триватиме з 29 червня до 12 липня.

Вікторія Мбоко

Вікторія Мбоко

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