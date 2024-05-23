Матч Калініної у чвертьфіналі турніру в Страсбурзі перенесли

Ангеліна Калініна (56) не змогла розпочати матч проти чешки Маркети Вондроушової (6) у чвертьфіналі турніру WTA 500 у французькому Страсбурзі.

Організатори перенесли поєдинок через дощ. Гра відбудеться у п'ятницю, 24 травня. Початок не раніше 11:30 за київським часом.

Це буде четверта зустріч тенісисток. Наразі українка лідирує в особистих зустрічах з рахунком 2-1.

Нагадаємо, раніше Калініна переграла француженку Фіону Ферро (142) у другому колі Internationaux de Strasbourg, а інша українка Юлія Стародубцева пробилася до фіналу кваліфікації Ролан Гаррос.