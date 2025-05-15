Теніс, Рим, катання на скутері і прогулянки з песиком: Костюк поділилася добіркою фото з Італії

Тенісистка Марта Костюк не забуває ділитися з підписниками атмосферними моментами з життя за межами корту.

Цього разу українка опублікувала в Instagram добірку яскравих фото з Рима, де триває великий турнір серії WTA.

На знімках – справжній італійський вайб: вузькі вулички, катання на скутері, сонячні дні й прогулянки з улюбленим песиком на прізвисько Мандер.

"Теніс, Рим, поїздки на скутері, прогулянки з Мандером і щоденні муки вибору одного ресторану з тисячі. У цій галереї пасти немає, але повірте – вона була всюди. Можливо, саме я тримала камеру", – жартує Костюк у підписі до фото.

Нагадаємо, Марта не змогла вийти у чвертьфінал турніру серії WTA 1000 в італійському Римі, поступившись першій ракетці світу Аріні Сабалєнці.

Сама ж білоруска не довго протрималася на змаганнях. Напередодні "нейтральна" тенісистка сенсаційно програла китаянці Чжен Ціньвень.