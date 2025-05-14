Теніс був так собі, але підтримка – неймовірна: Світоліна висловилася про виліт з турніру в Римі

Перша ракетка України Еліна Світоліна звернулася до прихильників після вильоту з турніру в Римі.

Тенісистка залишила пост в соцмережах, подякувавши за підтримку.

" Дякую, Рим, за смачну їжу та міцну каву. Теніс був так собі, але підтримка – ось це було круто!" – написала Еліна.

Нагадаємо, Світоліна у вкрай важкому матчі поступилася американці Пейтон Стернс у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в Римі.

Одним із головних хайлайтів зустрічі стала шалена реакція суперниці на камбек від Еліни. Стернс від гніву жбурляла ракетка об корт.

На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд шаленої боротьби на корті українки та американки.