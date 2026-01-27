Йосип босий, – Світоліна кумедно відреагувала на підтримку українців, які розірвали Threads

Перша ракетка України Еліна Світоліна шокована цілою горою постів українців зі словами підтримки, подяки та захоплення після її переможного чвертьфіналу Australian Open-2026 над американкою Коко Гофф.

Своєю реакцією вона поділилась у Threads.

Українська тенісистка не приховувала свого здивування від такої бурхливої реакції фанів. Еліна запевнила, що така підтримка є для неї мотивацією.

"Йосип босий. А що коїться в Threads. Це якась неймовірна підтримка. Мені безмежно приємно бачити ваші повідомлення. Я дуже рада, що у вас є можливість дивитися мої матчі, вболівати. Для мене це максимальна мотивація. І я можу зі свого боку тільки сказати, що я віддам всі сили для перемоги. Слава Україні", – сказала Еліна.

Нагадаємо, що 27 січня Світоліна у двох сетах, які тривали майже годину, розклала по поличках третю ракетку світу із США – 1:6 та 2:6.

До слова, українка стала другою найстаршою тенісисткою, яка вперше у кар'єрі зіграє у півфіналі Відкритого чемпіонату Австралії. Еліна поступається лише представниці Хорватії Мір'яні Лучич-Бароні (2017). В 1/2 фіналу на Світоліну чекатиме перша ракетка світу із Білорусі Аріна Сабаленко.