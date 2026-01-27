Українська правда
Йосип босий, – Світоліна кумедно відреагувала на підтримку українців, які розірвали Threads

Софія Кулай — 27 січня 2026, 16:44
Еліна Світоліна
Getty Images

Перша ракетка України Еліна Світоліна шокована цілою горою постів українців зі словами підтримки, подяки та захоплення після її переможного чвертьфіналу Australian Open-2026 над американкою Коко Гофф.

Своєю реакцією вона поділилась у Threads.

Українська тенісистка не приховувала свого здивування від такої бурхливої реакції фанів. Еліна запевнила, що така підтримка є для неї мотивацією.

"Йосип босий. А що коїться в Threads. Це якась неймовірна підтримка. Мені безмежно приємно бачити ваші повідомлення. Я дуже рада, що у вас є можливість дивитися мої матчі, вболівати. Для мене це максимальна мотивація. І я можу зі свого боку тільки сказати, що я віддам всі сили для перемоги. Слава Україні", – сказала Еліна.

Нагадаємо, що 27 січня Світоліна у двох сетах, які тривали майже годину, розклала по поличках третю ракетку світу із США – 1:6 та 2:6.

До слова, українка стала другою найстаршою тенісисткою, яка вперше у кар'єрі зіграє у півфіналі Відкритого чемпіонату Австралії. Еліна поступається лише представниці Хорватії Мір'яні Лучич-Бароні (2017). В 1/2 фіналу на Світоліну чекатиме перша ракетка світу із Білорусі Аріна Сабаленко.

Australian Open Еліна Світоліна Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу

Еліна Світоліна

