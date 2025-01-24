Маррей розповів, чи продовжить тренувати Джоковича

Колишній лідер світового рейтингу Енді Маррей зізнався, що рішення щодо продовження його співпраці з Новаком Джоковичем буде прийняте після завершення Australian Open.

Британця цитує Yahoo Sports:

"Ми з Новаком домовилися, що поговоримо після турніру. Ми це зробимо".

Також Маррей підкреслив, що для нього робота у ролі тренера Джоковича – новий і цінний досвід:

"Я багато чому навчився. Коли ти тренуєш, потрібно думати не лише про себе, як це буває, коли ти гравець. Уся команда Джоковича допомогла мені швидко адаптуватися, і вони зробили неймовірну роботу за всі ці роки".

Британець також зазначив, що гра Джоковича проти Алькараса була однією з найкращих, які я бачив наживо.

Зазначимо, що британець увійшов до команди 24-разового чемпіона мейджорів на час австралійської серії.

Джокович переграв Карлоса Алькараса (3) в 1/4 фіналу (4:6, 6:4, 6:3, 6:4). В півфіналі проти Александра Звєрєва він знявся через травму ноги.

В іншому півфінальному поєдинку Яннік Сіннер (1) здолав Бена Шелтона (20).