Сіннер переграв Шелтона та став другим фіналістом Australian Open

Перша ракетка світу Яннік Сіннер здобув впевнену перемогу над Беном Шелтоном (20) та вийшов у фінал Australian Open-2025.

Матч тривав 2 години 36 хвилин та завершився з рахунком 3:0 (7:6(2), 6:2, 6:2).

Фаворит протистояння виконав вісім подач навиліт, не припустився жодної подвійної помилки та записав до свого активу шість реалізованих брейк-пойнтів.

На рахунку Шелтона сім подач навиліт та два брейк-пойнти, але американець припустився шістьох подвійних та 55 невимушених помилок.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/2 фіналу, одиночний розряд, чоловіки

Призовий фонд: $59,8 млн

Яннік Сіннер (Італія) – Бен Шелтон (США) 3:0 (7:6(2), 6:2, 6:2)

A second AO final for the defending champ 🦊#AO2025 pic.twitter.com/t6TOFaqnr0 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2025

Зазначимо, що вирішальний поєдинок турніру відбудеться 26 січня. Раніше визначився перший фіналіст Australian Open.