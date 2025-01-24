Сіннер переграв Шелтона та став другим фіналістом Australian Open
Перша ракетка світу Яннік Сіннер здобув впевнену перемогу над Беном Шелтоном (20) та вийшов у фінал Australian Open-2025.
Матч тривав 2 години 36 хвилин та завершився з рахунком 3:0 (7:6(2), 6:2, 6:2).
Фаворит протистояння виконав вісім подач навиліт, не припустився жодної подвійної помилки та записав до свого активу шість реалізованих брейк-пойнтів.
На рахунку Шелтона сім подач навиліт та два брейк-пойнти, але американець припустився шістьох подвійних та 55 невимушених помилок.
Australian Open-2025
Мельбурн, Австралія, хард
1/2 фіналу, одиночний розряд, чоловіки
Призовий фонд: $59,8 млн
Яннік Сіннер (Італія) – Бен Шелтон (США) 3:0 (7:6(2), 6:2, 6:2)
Зазначимо, що вирішальний поєдинок турніру відбудеться 26 січня. Раніше визначився перший фіналіст Australian Open.