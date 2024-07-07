Кіченок та Остапенко здобули вольову перемогу в третьому колі парного розряду на Вімблдоні-2024

Українська тенісистка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко перемогли словацько-британський дует Тереза Міхалкова/Олівія Ніколлз у третьому колі парного розряду Вімблдона-2024.

Поєдинок тривав 2 години 7 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 6:2, 6:3. Українсько-латвійська пара виконала 7 подач навиліт, припустилася 6 подвійних помилок та реалізувала 4 з 5 брейк-пойнтів.

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Парний розряд, третє коло

7 липня

Людмила Кіченок (Україна) / Олена Остапенко (Латвія) - Тереза Міхалкова (Словаччина) / Олівія Ніколлз (Великобританія) 3:6, 6:2, 6:3

У чвертьфіналі пара українки зіграє проти переможця матчу Катеріна Сінякова/Тейлор Таунсенд — Лейла Фернандес/Ена Шибахара.

Напередодні сестра Людмили – Надія у парі з Тімеа Бабош з Угорщини також вийшла у третє коло парного розряду. Також друге коло подолала Марта Костюк.