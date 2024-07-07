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Кіченок вийшла в третє коло парного розряду Вімблдону

Олександр Булава — 7 липня, 20:42
Кіченок вийшла в третє коло парного розряду Вімблдону

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з Тімеа Бабош з Угорщини перемогли американо-австралійський дует Ніколь Меліхар-Мартінес/Еллен Перес у другому колі парного розряду Вімблдона-2024.

Матч тривав 1 годину 43 хвилини та завершився з рахунком 4:6, 6:2, 6:2. Кіченок та Бабош двічі подали навиліт, допустили 4 подвійні помилки та використали 6 з 10 брейк-пойнтів.

Зазначимо, що зустріч двічі переривалась через дощ.

Wimbledon — Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Парний розряд, трава
Призовий фонд — £50,000,000
Друге коло, 7 липня

Надія Кіченок/Тімеа Бабош (Україна/Угорщина) — Ніколь Меліхар-Мартінес/Еллен Перес (США/Австралія) 4:6, 6:2, 6:2

У третьому колі пара українки зіграє проти переможця у матчі Ейжа Мухаммад/Альділа Сутджіаді — Діана Шнайдер/Єлєна Весніна.

Напередодні Еліна Світоліна (21) в одиночному розряді перемогла представницю Тунісу Онс Жабер (10) у третьому колі.

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