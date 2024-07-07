Костюк з Русе вийшли у третє коло парного розряду Вімблдона

Українська тенісистка Марта Костюк та Єлена-Габріела Русе з Румунії перемогли нейтральну Яну Сізікову та китайку Яфань Ван у другому колі парного розряду Вімблдона-2024.

Поєдинок тривав 1 годину 22 хвилини й завершився з рахунком 6:4, 6:4. Пара українки 4 рази подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 5 з 9 брейкпойнтів.

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Парний розряд, Друге коло

7 липня

Марта Костюк (Україна)/Єлена-Габріела Русе (Румунія) — Яна Сізікова/Яфань Ван (нейтральна спортсменка/Китай) 6:4, 6:4

У третьому колі пара українки зіграє проти другого сіяного дуету Габріела Дабровскі (Канад)/Ерін Раутліфф (Нова Зеландія).

Напередодні Надія Кіченок у парі з Тімеа Бабош з Угорщини також вийшла у третє коло парного розряду.