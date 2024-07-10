Кіченок та Остапенко поступились у чвертьфіналі парного розряду на Вімблдоні-2024

Українська тенісистка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко поступились чесько-американському дуету Катеріна Сінякова/Тейлор Таунсенд у чвертьфіналі парного розряду Вімблдона-2024.

Поєдинок тривав 1 години 9 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:3. Українсько-латвійська пара виконала 3 подачі навиліт, припустилася 4 подвійних помилок та реалізувала 1 з 3 брейк-пойнтів.

Wimbledon — Grand Slam

Лондон, Велика Британія

Призовий фонд — £50,000,000

Трава

Парний розряд, 1/4 фіналу, 10 липня

Катеріна Сінякова (Чехія) /Тейлор Таунсенд (США) — Людмила Кіченок (Україна) / Олена Остапенко (Латвія) 6:1, 6:3

Напередодні Людмила Кіченок та хорват Мате Павич знялися зі змішаного розряду на Вімблдоні. У першому колі вони обіграли австралійсько-американський дует Джон Пірс/ Ніколь Меліхар-Мартінес.