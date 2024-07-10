Кіченок та Павич знялися зі змішаного розряду Вімблдона

Українська тенісистка Людмила Кіченок та хорват Мате Павич знялися зі змішаного турніру Вімблдона-2024.

Про причини такого рішення наразі не повідомляється.

Після перемоги в першому раунді Кіченок та Павич мали зіграти з норвезько-аргентинського тандему Ульрікке Ейкері/Максімо Гонсалес.

Нагадаємо, що попереднього року українсько-хорватський дует виграв змагання у Вімблдоні.

Раніше в одиночному розряді Еліна Світоліна зазнала поразки від Єлени Рибакіної.