Кіченок та Павич знялися зі змішаного розряду Вімблдона
Українська тенісистка Людмила Кіченок та хорват Мате Павич знялися зі змішаного турніру Вімблдона-2024.
Про причини такого рішення наразі не повідомляється.
Після перемоги в першому раунді Кіченок та Павич мали зіграти з норвезько-аргентинського тандему Ульрікке Ейкері/Максімо Гонсалес.
Нагадаємо, що попереднього року українсько-хорватський дует виграв змагання у Вімблдоні.
Раніше в одиночному розряді Еліна Світоліна зазнала поразки від Єлени Рибакіної.