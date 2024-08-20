Кіченок стартувала з перемоги у парному розряді на турнірі в Монтерреї

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з Александрою Крунич із Сербії обіграли дует Цзян Сіньюй (Китай)/Макото Ніномія (Японія) у першому колі турніру WTA 500 у Монтерреї (Мексика).

Матч тривав 1 годину 13 хвилин та завершився з рахунком 7:5, 6:1. Кіченок та Крунич тричі подали навіліт, допустили 3 подвійні помилки та використали 6 з 8 брейк-пойнтів.

У наступному колі українсько-сербська пара зіграє проти переможця поєдинку Тереза Міхалкова / Олівія Ніколлс - Кетрін Гаррісон / Аліція Росольська.

Abierto GNP Seguros - WTA 500

Монтеррей, Мексика

Хард

Призовий фонд — $922,573

Перше коло, 20 серпня

Людмила Кіченок (Україна)/Александра Крунич (Сербія) – Цзян Сіньюй (Китай)/Макото Ніномія (Японія) 7:5, 6:1

Напередодні свої виступи в одиночному розряді припинила Ангеліна Калініна, яка у першому колі поступилась нейтральній тенісистці з російським паспортом Еріці Андрєєвій.

На турнірі WTA 500 у Монтерреї Україну також представить Еліна Світоліна (30), яка розпочне свій шлях у другому раунді, де її суперницею буде переможниця протистояння Еліна Аванесян (60) – Елізабетта Коччаретто (66).