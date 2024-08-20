Калініна поступилась на старті турніру у Монтерреї

Українка Ангеліна Калініна (51) поступилась нейтральній тенісистці з російським паспортом Еріці Андрєєвій (89) у першому колі турніру WTA 500 у Монтерреї.

Матч тривав 1 годину 31 хвилину та завершився з рахунком 6:1, 6:4. Калініна двічі подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 0 з 3 брейк-пойнтів.

Abierto GNP Seguros - WTA 500

Монтеррей, Мексика

Хард

Призовий фонд — $922,573

Перше коло, 20 серпня

Еріка Андрєєва — Ангеліна Калініна (Україна) 6:1, 6:4

На турнірі WTA 500 у Монтерреї Україну також представить Еліна Світоліна (30), яка розпочне свій шлях у другому раунді, де її суперницею буде переможниця протистояння Еліна Аванесян (60) – Елізабетта Коччаретто (66).