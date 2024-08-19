Світоліна та Калініна заявилися на турнір, який пройде перед US Open

Українські тенісистки Еліна Світоліна (30) та Ангеліна Калініна (51) заявилися на турнір WTA 500 у Монтерреї, Мексика.

Про це стало відомо зі списку гравчинь на офіційному сайті WTA.

Еліна отримала 5-й номер посіву, тож вона розпочне з другого кола. Її суперницею стане переможниця матчу між новоспоченою вірменкою Еліною Аванесян та італійкою Елізабеттою Кочаретто.

Ангеліна в першому колі зустрінеться з росіянкою Ерікою Андрєєвою. Окрім Світоліної та Калініної, в Монтерреї також зіграє Катерина Володько — вона пробилася до основної сітки через кваліфікацію. Її першою суперницею стане представниця Ізраїлю Ліна Глушко.

WTA 500 у Монтерреї проходитиме з 19 до 24 серпня. Через два дні після його завершення стартує основна сітка останнього Grand Slam року — US Open, на який заявлені шість українських тенісисток.