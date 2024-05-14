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Людмила Кіченок зазнала поразки у чвертьфіналі парного розряду турніру в Римі

Владислав Уткін — 14 травня, 17:28
Людмила Кіченок зазнала поразки у чвертьфіналі парного розряду турніру в Римі

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з латвійкою Єлєною Остапенко поступились італійському дуету Сари Еррані та Ясміне Паоліні у чвертьфіналі парного розряду турніру WTA 1000 в Римі.

Поєдинок тривав 1 годину 47 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 5:7, 10:5. Кіченко та Остапенко двічі подали навиліт, допустили 3 подвійні помилки та використали 5 з 8 брейк-пойнтів.

Internazionali BNL d’Italia WTA 1000
Рим, Італія
Призовий фонд — $5,509,771
Ґрунт
Чвертьфінал, парний розряд
14 травня

Сара Еррані/Ясміне Паоліні (Італія) — Людмила Кіченок (Україна)/Єлєна Остапенко (Латвія) 6:3, 5:7, 10:5


Відтак українка та латвійка не змогли покращити свій торішній результат на турнірі в Римі, коли також дійшли до чвертьфіналу.

Зазначимо, що сестра Людмили, Надія Кіченок, у дуеті з Мію Като з Японії поступилась в першому раунді американкам Софії Кенін та Беттані Маттек-Сандс.

Напередодні у парному розряді Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна поступились американському дуету Керолайн Доулгайд/Дезіре.
Internazionali BNL d'Italia WTA Еррані Людмила Кіченок Остапенко Паоліні

Internazionali BNL d'Italia

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