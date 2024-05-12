Калініна та Ястремська поступились в парному розряді на турнірі в Римі

Українські тенісистки Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна поступились американському дуету Керолайн Доулгайд/Дезіре Кравчик у другому колі парного турніру WTA 1000 в Римі.

Матч тривав 1 годину 1 хвилину та завершився з рахунком 6:3, 6:1. Українки жодного разу не подали навиліт, допустили 1 подвійну помилку та використали 1 з 3 брейк-пойнтів.

Internazionali BNL d’Italia WTA 1000

Рим, Італія

Ґрунт

Призовий фонд — $5,509,771

Перше коло, парний розряд

12 травня

Керолайн Доулгайд/Дезіре Кравчик (США) — Даяна Ястремська/Ангеліна Калініна (Україна) 6:3, 6:1





Напередодні Даяна поступилась у матчі третього кола. Вона зазнала поразки від "нейтральної" спортсменки з білоруським паспортом Аріни Соболенко (2).



