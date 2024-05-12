Калініна та Ястремська поступились в парному розряді на турнірі в Римі
— 12 травня, 18:58
Українські тенісистки Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна поступились американському дуету Керолайн Доулгайд/Дезіре Кравчик у другому колі парного турніру WTA 1000 в Римі.
Матч тривав 1 годину 1 хвилину та завершився з рахунком 6:3, 6:1. Українки жодного разу не подали навиліт, допустили 1 подвійну помилку та використали 1 з 3 брейк-пойнтів.
Internazionali BNL d’Italia WTA 1000
Рим, Італія
Ґрунт
Призовий фонд — $5,509,771
Перше коло, парний розряд
12 травня
Керолайн Доулгайд/Дезіре Кравчик (США) — Даяна Ястремська/Ангеліна Калініна (Україна) 6:3, 6:1
Напередодні Даяна поступилась у матчі третього кола. Вона зазнала поразки від "нейтральної" спортсменки з білоруським паспортом Аріни Соболенко (2).
Раніше з турніру також вилетіли Марта Костюк, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна. Сьогодні, 12 травня, свій матч третього кола проведе Еліна Світоліна. В суперницях — росіянка Анна Калінская.