Джокович назвав точні терміни повернення на корт після травми

Експерша ракетка світу Новак Джокович підтвердив, що повністю відновився після травми та готовий повернутися на корт.

Слова серба наводить видання Vijesti:

"Розрив м’яза зник, травма майже на 100% вилікувана, і я готовий до нових перемог. Лікарі дали зелене світло на тренування та підготовку. Турнір у Досі стартує за сім днів, і я дотримуюся запланованого графіка", – заявив серб.

Джокович також зазначив, що останнім часом мав більше травм, ніж у перші 15 років кар'єри, але його тіло все ще витримує навантаження, а мотивація залишається високою.

Раніше повідомлялось, що у серба надрив довгого привідного мʼязу.

Зазначимо, що Джокович знявся з півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії, програвши перший сет німцю Александру Звєрєву.

Турнір ATP 250 у Досі розпочнеться 17 лютого.