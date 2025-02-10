Джокович назвав точні терміни повернення на корт після травми
Новак Джокович
Vijesti / Boris Pejović
Експерша ракетка світу Новак Джокович підтвердив, що повністю відновився після травми та готовий повернутися на корт.
Слова серба наводить видання Vijesti:
"Розрив м’яза зник, травма майже на 100% вилікувана, і я готовий до нових перемог. Лікарі дали зелене світло на тренування та підготовку. Турнір у Досі стартує за сім днів, і я дотримуюся запланованого графіка", – заявив серб.
Джокович також зазначив, що останнім часом мав більше травм, ніж у перші 15 років кар'єри, але його тіло все ще витримує навантаження, а мотивація залишається високою.
Раніше повідомлялось, що у серба надрив довгого привідного мʼязу.
Зазначимо, що Джокович знявся з півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії, програвши перший сет німцю Александру Звєрєву.
Турнір ATP 250 у Досі розпочнеться 17 лютого.