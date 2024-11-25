Експерша ракетка світу стане тренером Джоковича

Колишній перший номер рейтингу ATP Енді Маррей стане тренером Новака Джоковича.

Про це повідомляє Sky Sports.

37-річний британець працюватиме з Джоковичем починаючи з міжсезоння та закінчуючи Australian Open-2025, який пройде з 12 до 26 січня наступного року.

Нагадаємо, Маррей завершив кар’єру тенісиста в серпні поточного року після Олімпіади-2024 в Парижі. Британець – єдиний тенісист у історії, який двічі ставав олімпійським чемпіоном у одиночному розряді (у 2012 та 2016 роках). Також він виграв три турніри Grand Slam (US Open-2012, Вімблдон-2013, Вімблдон-2016) та сумарно провів 41 тиждень у статусі першої ракетки світу.

Раніше повідомлялося про те, що Джокович повернеться на корт у перший тиждень 2025 року.