Джокович уперше за три роки зіграє на Мастерсі в Цинциннаті

39-річний сербський тенісист Новак Джокович, який посідає п'яту сходинку світового рейтингу, підтвердив свою участь на Мастерсі у Цинциннаті, що відбудеться з 13 по 23 серпня у США.

Про це тенісист повідомив у соцмережах турніру.

Джокович уперше зіграє в Цинциннаті з 2023 році, коли став чемпіоном, обігравши в фіналі іспанця Карлоса Алькараса.

"Привіт усім! Я дуже радий повідомити, що цього року вперше з 2023 року зіграю в Цинциннаті. Того року я зіграв у одному з трьох найкращих фіналів турнірів серії Мастерс у своїй кар'єрі. Я з нетерпінням чекаю на повернення, можливості знову зіграти перед вами і побачити всіх уболівальників з усього світу. До зустрічі!", – сказав Новак.

He’s back! 🤩



24-time Grand Slam champion @DjokerNole is returning to Cincinnati. pic.twitter.com/W3t3IohoV8 — Cincinnati Open (@CincyTennis) July 30, 2026

Джокович є триразовим чемпіоном турніру (2018, 2020, 2023).

На Мастерсі в Цинциннаті очікується повернення на корт Алькараса, який пропустив Ролан Гаррос і Вімблдон через травму зап'ястя.