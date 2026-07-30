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Джокович уперше за три роки зіграє на Мастерсі в Цинциннаті

Станіслав Матусевич — 30 липня 2026, 19:35
Джокович уперше за три роки зіграє на Мастерсі в Цинциннаті
Новак Джокович
Getty Images

39-річний сербський тенісист Новак Джокович, який посідає п'яту сходинку світового рейтингу, підтвердив свою участь на Мастерсі у Цинциннаті, що відбудеться з 13 по 23 серпня у США.

Про це тенісист повідомив у соцмережах турніру.

Джокович уперше зіграє в Цинциннаті з 2023 році, коли став чемпіоном, обігравши в фіналі іспанця Карлоса Алькараса.

"Привіт усім! Я дуже радий повідомити, що цього року вперше з 2023 року зіграю в Цинциннаті.

Того року я зіграв у одному з трьох найкращих фіналів турнірів серії Мастерс у своїй кар'єрі.

Я з нетерпінням чекаю на повернення, можливості знову зіграти перед вами і побачити всіх уболівальників з усього світу. До зустрічі!", – сказав Новак.

Джокович є триразовим чемпіоном турніру (2018, 2020, 2023).

На Мастерсі в Цинциннаті очікується повернення на корт Алькараса, який пропустив Ролан Гаррос і Вімблдон через травму зап'ястя.

Новак Джокович Цинциннаті

Новак Джокович

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