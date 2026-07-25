Сіннер і Джокович відмовилися виступати на Мастерсі в Монреалі

Лідер рейтингу АТР італієць Яннік Сіннер та п'ята ракетка світу серб Новак Джокович не зіграють на Мастерсі в Монреалі, який стартує 2 серпня.

Про це повідомив офіційний сайт АТР.

Сіннер втратить можливість стати єдиним гравцем в історії, який переміг на всіх можливих Мастерсах в одному сезоні. Італієць виграв усі 5 попередніх "тисячників" 2026 року в Індіан-Веллсі, Маямі, Монте-Карло, Мадриді та Римі.

"Після ретельного розгляду всіх чинників разом із моєю командою ми ухвалили важке рішення відмовитися від участі у турнірі в Монреалі. Пропустити таку важливу подію завжди непросто, але ми вважаємо, що це правильне рішення, оскільки воно спрямоване на турботу про моє здоров'я. Я розчарований тим, що не зможу бути присутнім, але з нетерпінням чекаю на можливість повернутися в Монреаль у майбутньому", – пояснив Яннік.

Таким чином, лідером посіву на турнірі стане третій у світовому рейтингу німець Александр Звєрєв, адже друга ракетка світу іспанець Карлос Алькарас продовжує відновлюватися від травми зап'ястя і планує повернутися лише в Цинциннаті у середині серпня.

Нагадаємо, що Сіннер захистив титул на Вімблдоні на початку липня, обігравши в фіналі Звєрєва.