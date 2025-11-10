Українська правда
Джокович розповів, коли хоче завершити кар’єру

Олег Дідух — 10 листопада 2025, 11:33
Новак Джокович
Getty images

Легендарний сербський тенісист Новак Джокович (№4 АТР) заявив про те, що хотів би зіграти на літній Олімпіаді 2028 року в Лос-Анджелесі (США).

Слова спортсмена наводить Sportklub.

"Це не мета, я б це так не назвав. Але я б хотів завершити кар'єру на Олімпіаді-2028 із сербським прапором. Якби я зміг пробитися на Олімпіаду, це було б чудово. Чи зможу я грати до того часу? Не знаю. Є речі, на які я не можу вплинути", – заявив сербський тенісист.

Зазначимо, що на момент проведення Олімпіади-2028 Джоковичу буде вже 41 рік. Нещодавно Новак виграв турнір АТР 250 у Афінах, після чого відмовився від участі у Підсумковому турнірі АТР.

Серб є олімпійським чемпіоном Ігор 2024 року в Парижі в одиночному розряді.

