Вже не за горами: Джокович повідомив, коли повернеться на корт

24-разовий переможець турнірів Grand Slam Новак Джокович повернеться на корт у перший тиждень 2025 року.

Про це він сказав у коментарі Sport Klub.

"Я зіграю в перший тиждень сезону, ще не вирішив, де саме. Теніс усе ще в моєму фокусі – зараз ми йдемо на повну підготовку, а потім усе розпочнеться знову. Мені просто потрібно було відновитися після цього року. Мої цілі – це турніри Grand Slam. Також зіграти на Кубку Девіса, подивимося, що з цим вийде", – сказав Джокович.

Зазвичай у перший тиждень нового сезону в Австралії або Новій Зеландії проходять підготовчі турніри до першого Grand Slam року – Australian Open.

Нагадаємо, у 2024 Новак не виграв жодного турніру "великої четвірки". На Ролан Гаррос він зазнав травми коліна, але встиг відновитися до Вімблдону та Олімпійських ігор-2024. На трав’яному Grand Slam Джокович дійшов до фіналу, а в Парижі виграв своє перше олімпійське золото в кар’єрі.