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Німецько-французький дует виграв Ролан Гаррос у міксті

Игорь Чернявский — 6 червня, 15:51
Німецько-французький дует виграв Ролан Гаррос у міксті

Німкеня Лаура Зігемунд і француз Едуар Роже-Васслен виграли змішаний парний розряд Ролан Гаррос-2024.

У фіналі вони здолали американку Дезері Кравчик і британця Ніла Скупскі. Матч тривав 1 годину 42 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 7:5.

Переможці реалізували 9 з 11 брейк-пойнтів, а також значно краще подавали (79% точності, у суперників — 65%).

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд$24,961,000
Змішаний розряд
Фінал, 6 червня

Лаура Зігемунд (Німеччина)/Едуар Роже-Васслен (Франція) Дезері Кравчик (США)/Ніл Скупскі (Велика Британія) 6:4, 7:5

І для 36-річної Зігемунд, і для 40-річного Роже-Васслена ця перемога стала другою у змішаних парних розрядах на турнірах категорії Grand Slam.

Нагадаємо, у міксті брала участь українка Людмила Кіченок. Вона об’єдналася з хорватом Мате Павичем, разом із яким виграла Вімблдон-2023. Втім, після перемоги в першому колі україно-хорватський дует знявся з розіграшу.
Зігемунд Ролан Гаррос

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