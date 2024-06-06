Німецько-французький дует виграв Ролан Гаррос у міксті

Німкеня Лаура Зігемунд і француз Едуар Роже-Васслен виграли змішаний парний розряд Ролан Гаррос-2024.

У фіналі вони здолали американку Дезері Кравчик і британця Ніла Скупскі. Матч тривав 1 годину 42 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 7:5.

Переможці реалізували 9 з 11 брейк-пойнтів, а також значно краще подавали (79% точності, у суперників — 65%).

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Ґрунт

Призовий фонд — $24,961,000

Змішаний розряд

Фінал, 6 червня





Лаура Зігемунд (Німеччина)/Едуар Роже-Васслен (Франція) — Дезері Кравчик (США)/Ніл Скупскі (Велика Британія) 6:4, 7:5





І для 36-річної Зігемунд, і для 40-річного Роже-Васслена ця перемога стала другою у змішаних парних розрядах на турнірах категорії Grand Slam.



