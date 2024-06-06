Німецько-французький дует виграв Ролан Гаррос у міксті
Німкеня Лаура Зігемунд і француз Едуар Роже-Васслен виграли змішаний парний розряд Ролан Гаррос-2024.
У фіналі вони здолали американку Дезері Кравчик і британця Ніла Скупскі. Матч тривав 1 годину 42 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 7:5.
Переможці реалізували 9 з 11 брейк-пойнтів, а також значно краще подавали (79% точності, у суперників — 65%).
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд — $24,961,000
Змішаний розряд
Фінал, 6 червня
Фінал, 6 червня
Лаура Зігемунд (Німеччина)/Едуар Роже-Васслен (Франція) — Дезері Кравчик (США)/Ніл Скупскі (Велика Британія) 6:4, 7:5
І для 36-річної Зігемунд, і для 40-річного Роже-Васслена ця перемога стала другою у змішаних парних розрядах на турнірах категорії Grand Slam.
Нагадаємо, у міксті брала участь українка Людмила Кіченок. Вона об’єдналася з хорватом Мате Павичем, разом із яким виграла Вімблдон-2023. Втім, після перемоги в першому колі україно-хорватський дует знявся з розіграшу.