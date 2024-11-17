Цуренко переграла Пашек, Завацька поступилася Краус у Кубку Біллі Джин Кінга

Сьогодні, 16 листопада, відбулися перші матчі між збірними України та Австрії в межах Кубку Біллі Джин Кінга.

У першому протистоянні Леся Цуренко (118) перемогла Таміру Пашек (366). Матч, який тривав 1 годину 46 хвилин завершився з рахунком 6:3, 7:5.

Леся жодного разу не подала навиліт, допустила 7 подвійних помилок та реалізувала 7 з 11 брейкпоінтів.

У другому протистоянні дня Катаріна Завацька (229) поступилася Сіні Краус (222). Матч тривав 2 години 36 хвилин та завершився з рахунком 3:6, 7:5, 5:7.

У підсумку після першого ігрового дня рахунок став рівним 1:1.

The World Cup of Tennis – Кубок Біллі Джин Кінга

Плейоф, 16 листопада

Україна – Австрія 1:1

Леся Цуренко – Таміра Пашек 6:3, 7:5

Катаріна Завацька – Сіня Краус 3:6, 7:5, 5:7

17 листопада Цуренко та Завацька знову зіграють в одиночних протистояннях. Якщо знадобиться, команди зіграють парний матч. Переможе збірна, яка виграє три матчі.

Україна боротиметься за вихід у кваліфікаційний раунд турніру. Востаннє українки грали там у квітні цього року, але вони програли збірній Румунії за право зіграти у фінальному турнірі.