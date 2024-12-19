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Котляр поступилась у битві за чвертьфіналу турніру в Туреччині

Олександр Булава — 19 грудня 2024, 12:22
Котляр поступилась у битві за чвертьфіналу турніру в Туреччині
Єлизавета Котляр
UTF

Українська тенісистка Єлизавета Котляр (953) поступилась Софії Сапатовій (541) з Грузії у другому колі турніру ITF W15 у турецькій Анталії.

Матч тривав 2 години 22 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 4:6, 6:1.

Напередодні 17-річна українка обіграла представницю Румунії Анастасію Сафту у двох сетах – 6:2, 6:4

Antalya 21 – ITF W15
Анталія, Туреччина
Ґрунт
Друге коло, 19 грудня

Софія Сапатова (Грузія) – Єлизавета Котляр (Україна) 6:2, 4:6, 6:1

Нагадаємо, у вересні цього року, Єлизавета Котляр пробилась до фіналу турніру ITF15 у болгарському місті Варна, де поступилась румунці Джорджії Кречун у двох сетах. Це був перший фінал української спортсменки на професійному рівні.

Єлизавета Котляр

Єлизавета Котляр

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